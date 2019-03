„Head Full Of Honey“-Premiere in Berlin – Til Schweiger will Opa werden

Große Deutschlandpremiere von „Head Full Of Honey“, dem US-Remake des Kinohits „Honig im Kopf“ vom Til Schweiger im Berliner Zoopalast! Auf dem Teppich posierten die Stars des Alzheimer-Dramas wie Matt Dillon, Emily Mortimer, Eric Roberts, Veronica Ferres und natürlich der Regisseur des Films, Til Schweiger! Hauptdarsteller Nick Nolte fehlte leider aus gesundheitlichen gründen. Dafür kuschelte Til Arm in Arm mit seinen Töchtern Lilli und Luna auf dem roten Teppich, rauchte aus lauter Nervosität eine Zigarette mitten im Interview und verriet uns, er will so schnell wie möglich Opa werden.

Til: „Ich wünsche es mir so sehr! Also ich versuche schon meine Töchter die ganze Zeit zu animieren, seit mehreren Jahren, dass sie endlich schwanger werden. ‚Aber wir wollen erstmal unser Ding machen.‘ Das ist kein Problem, ihr werdet schwanger, ich kümmere mich um das Kind!“

Gerade hat sich Til von seiner letzten Freundin getrennt. Über Männer und Frauen erklärte er uns: „Ich habe mal gelesen dass Männer und Frauen völlig verschiedene Gehirnströme haben und das was für den Mann eine Lappalie ist, ist für die Frau ein Drama und umgekehrt.“

Wie er sich ansonsten sein Älterwerden erträumt? Schweiger: „Würdevoll und hoffentlich auch nicht ohne große Gebrechen und Weise.“

Auch Veronica Ferres macht sich Gedanken um das Altern. Sie verriet: „Ich denke das schönste Geschenk für einen Schauspieler ist, wenn man mit 82 Jahren auf der Bühne steht und einfach umfällt. Das wäre großartig! Wenn sie mir das garantieren könnten heute würde ich das sofort unterschreiben… Ja klar spüre ich das und ich kämpfe jeden Morgen dagegen an. Im Moment gehe ich jeden Morgen eine Stunde zum Spinning.“

Matt Dillon philosophierte: „Es ist einfach ein Teil der Realität. Wir alle werden alt. Wenn wir Glück haben.“

Emily Mortimer war vor allem von Til Schweiger als Regisseur begeistert. Sie sagte TIKonline.de: „Ich wusste gar nichts über Til. Aber als ich ihn dann kennengelernt habe mochte ich ihn sofort. Er ist ein wirklich verrückter Mensch. Ich habe niemals so jemanden kennengelernt. Es war wirklich sehr lustig mit ihm. Er hat uns allen eine großartige Erfahrung beschert.“

Eric Roberts, Hollywoodstar und Bruder von Julia Roberts sagte uns über die Zusammenarbeit mit Til: „Til Schweiger ist ein kleines Wunder. Er ist ein toller Schauspieler und sogar noch ein besseres Regisseur.“

Am 21. März 2019 startet „Head Full Of Honey“ in den deutschen Kinos.