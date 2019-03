Peter Kraus wird 80 – Über Musik, Damenslips, Helene Fischer und seine Abschiedstour!

Interviewtermin in Berlin mit Peter Kraus. Er ist eine Mussik-Legende, machte den Rock’n’Roll Ende der 50er Jahre in Deutschland populär („Sugar Baby“), wurde als Schauspieler und Entertainer hierzulande zum Superstar. Athletisch und strahlend betritt der 79-Jährige den Raum um über seine letzte anstehende Abschiedstournee zu sprechen und über seinen am 18. März anstehenden 80. Geburtstag.

„Schön war die Zeit“ heißt die große Jubiläumstour, mit der Peter Kraus im Herbst unterwegs ist und die ihn auch nach Österreich führt. Dies soll seine letzte Tour sein. Peter Kraus: „Die nächste Tournee soll jetzt endlich die letzte sein. Deshalb heißt sie Jubiläumstournee. Denn ich habe jetzt die fünfte Abschiedstournee. Das ist dann die Jubiläumstournee von den Abschiedstour nehmen… Irgendwann muss man auf vernünftige Weise sagen es gibt andere Dinge auf der Welt. Ich möchte wieder malen, ich habe meinen Weinberg und es gibt einfach die Tatsache, dass es ein bisschen schwieriger wird mit der Reiserei und dass man das nicht unbedingt machen muss für die Ewigkeit.“

Was die Zuschauer erwartet? Peter Kraus: „Ich möchte zeigen wie die Konzerte in den 50er und 60er Jahren waren. Wo es noch richtige Konzerte waren. Die Leute sind damals gekommen und haben gesagt jetzt möchte ich was sehen und dann sind sie in Stimmung gekommen wenn der Künstler auf der Bühne sehr gut war. Zum Schluss war es meist Euphorie. Und das möchte ich wieder auf die Bühne zaubern.“

Tatsächlich fliegen auch heute immer noch Damenslips auf die Bühne erzählt Peter Kraus, so wie damals: „In den 50er und 60er Jahren war es einfach so. Es hat sich so ergeben. Es waren aber nicht die getragenen.“

Was ihm das auf der Bühne stehen bedeutet? Peter Kraus: „Es ist einfach ein herrliches Gefühl von der Bühne zu gehen und sich vorzustellen jetzt gehen Leute glücklich nach Hause und reden noch zwei oder drei Tage über das schöne Konzert. Das ist einfach ein schönes Gefühl.“

Wie sich er sich fit hält? Peter Kraus: „Es gibt viele Künstler die durch ihre Arbeit jung geblieben sind. Es ist eine gewisse Verpflichtung dem Publikum gegenüber, die ein Metzger z.B. nicht hat. Der darf einen Bauch haben. Ich darf keinen Bauch haben. Bei mir muss der Hüftschwung funktionieren. Also muss ich ihn üben… Mein Vorteil ist dass ich ein sehr unruhiger Mensch bin der selten sitzt. Ich bin in Bewegung. Ich gehe nicht regelmäßig in ein Fitnessstudio. Das brauche ich alles nicht. Das mache ich nicht, weil es mir keine Freude macht. Ich glaube alles, was man für den Erhalt seiner Jugend macht, muss nicht mit Gewalt kommen sondern es muss mit Freude kommen. Ich mache wirklich nur Dinge, die mir im Moment Spaß machen. Und dann haben sie ihre Wirkung. Ob ich sage jetzt muss ich einmal laufen oder ich muss auf dem Trampolin rumspringen oder ich muss den Berg herauf Rennen.“

Peter Kraus über die schönsten Momente seines Lebens: „Es ist einfach schön wenn man die richtige Frau findet und sie heiratet und dann 50 Jahre verheiratet ist so wie ich am 1. Oktober. Und es ist natürlich ein emotionaler Moment wenn ein Kind zur Welt kommt mit dem man sich ein Leben lang bisher blendend versteht wo man sagen kann der zählt zu meinen besten Freunden. Das werden immer die großen Momente im Leben sein.“

Mit seiner Frau feiert Peter Kraus in diesem Jahr goldene Hochzeit. Wie er es schafft so lange glücklich verheiratet zu sein? Peter Kraus: „Jahrelang intensiv suchen. Dann die richtige finden. Viel Glück ist dabei und der Wille, dass man wirklich von vornherein sagt, wir wollen eine Ehe führen, die glücklich bis an unser Lebensende geht. Das erreicht man nur mit Respekt füreinander und mit Höflichkeit und mit einem aufeinander aufpassen und versuchen einander das Leben so schön wie möglich zu machen.“

Sein Sohn Mike machte Peter Kraus zum Opa. Peter Kraus über seine 3-jährige Enkelin: „Ich habe riesen Spaß mit der Kleinen. Ich warte darauf bis sie groß ist dann kann ich ihr das Rock’n’Roll Tanzen beibringen.“

Peter Kraus über seinen 80. Geburtstag: „Ich bin kein Mensch der groß feiert. Am 80. Geburtstag aber muss man natürlich den Freunden und den Kollegen zuliebe feiern. Je näher ich komme desto mehr bedrückt mich das ganze schon ein bisschen weil man täglich mit der Zahl 80 konfrontiert wird, die ich sonst in den Wind geblasen habe. Die mich eigentlich nicht interessiert. Und dazu kommt, dass Freunde in dem Alter wegsterben.“

Peter Kraus lebt in der Schweiz und in Österreich. Wo er sich zu Hause fühlt? Peter Kraus: „Da wo Seen und Berge sind. Ich liebe den südlichen Teil. Ich brauche Berge, Seen und Flüsse. Schöne Straßen mit Kurven. Da bin ich zu Hause. Ob das im Tessin ist oder in der Südsteiermark oder in Bayern das ist mir dann egal. Dazu bin ich zu viel herum gekommen. Schon während meiner Schulzeit war es München, Salzburg und Wien.“

Ob sein Herz für Österreich schlägt? Peter Kraus: „Im Grunde genommen ja. Die Österreicher haben eines, was wir in Deutschland nicht haben. Sie sind sehr treu. Ihren Künstlern gegenüber. Sie verehren sie wirklich.“

Mit Helene Fischer sang Peter Kraus bereits im Duett. Aufgenommen wurde der Song allerdings in getrennten Tonstudios. Peter Kraus: „Es war ein Liebesduett über hunderte von Kilometern. Ich hätte ihr gerne in die Augen geschaut. Das wäre mir lieber gewesen. Ich habe von Anfang an gesagt als ich sie kennenlernte, dass sie eine großartige Künstlerin ist. Da gibt es überhaupt keinen Zweifel.“

Was sich Peter Kraus für die Zukunft wünscht? Peter: „Wir haben viel gesehen von der Welt. Wir sind gereist. Wir haben viel erlebt. Ich bin vom Leben großzügig beschenkt worden. Ich möchte eigentlich nur noch das genießen, was ich liebe. Und das ist mein Zuhause…. Ich habe keinen Wunsch außer gesund alt zu werden. Denn alt werden allein ist nicht das feine. Gesund alt werden, das ist das Richtige.“