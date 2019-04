„Take That“ bärtig in Berlin!

Demnächst feiert das Musical „The Band“ mit den Hits von Take That Deutschland-Premiere in Berlin. Schon heute war der Rummel riesengroß, denn niemand geringeres als Take That zeigten sich im Theater des Westens.

Bei einem exklusiven Fototermin mischten sich die Stars unter die Musical Darsteller und posierten für die Fotografen. Eines fällt auf: Bärte sind bei Take That derzeit irgendwie angesagt. Mit Dreitagebart zeigten sich Gary Barlow und Howard Donald (in einer Art Jogginghose), Marc Owen mit Schnurrbart. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters haben sie nichts von ihrem Charme eingebüßt. Die britischen Stars hatten sichtlich Spaß, vor allem mit den weiblichen Darstellerinnen, nahmen sie beherzt in den Arm und scherzten.

Das Musical „The Band“ produziert von Take That höchstpersönlich ist eine Zeitreise zurück in die 90er Jahre. Es bringt die großen Hits wieder auf die Bühne und ist ab dem 11.4.2019 zu Gast in Berlin im Theater des Westens.