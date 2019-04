Victress Awards 2019 – Claudia Pechstein geehrt, Udo Lindenberg schwärmt über seine Mama!

Blitzlichtgewitter für starke Frauen in Berlin! Zur Verleihung der 14. Victress Awards erschienen Udo Lindenberg, Claudia Pechstein, Frédéric Prinz von Anhalt, Nova Meierhenrich, Annemarie Eilfeld, Micaela Schäfer, Maren Gilzer, Michael Mendl, Anastasia Zampounidis, Kerstin Linnartz oder Gedeon Burkhard mit seiner Mutter.

Claudia Pechstein wurde neben anderen engagierten Frauen mit einem Victress Award geehrt. Sie erschien mit Ehemann Matthias Grosse. Claudia verriet: „In meinem turbulenten Leben ist es natürlich ein absoluter Wahnsinn diesen Preis zu bekommen. Es ist der wichtigste Preis, den ich irgendwie bekommen kann als Frau.“ Was sie als Frau stark macht auch in schweren Zeiten? Claudia: „Matthias hilft mir da ganz toll. Mein Partner. Ohne Matthias wäre ich heute nicht hier. Er hat mich aus dem Grund rausgeholt wo ich am Tiefpunkt meiner Karriere war. Ohne ihn wäre ich nicht hier und das ist Motivation pur. Er motiviert mich jeden Tag. Immer weiterzumachen und niemals aufzugeben. Aufgeben ist keine Option.“

Tumult als plötzlich Udo Lindenberg als Überraschungsgast des Abends auftauchte. Er hielt die Laudatio für eine Preisträgerin seiner Plattenfirma. Udo verriet im Interview: „Wir sind eine sehr frauenlastig besetzte Band. Und Firma. Social Media und was sie alles machen. Da sind wahnsinnig tolle Frauen. Und das ist fantastisch. Sie sind feiner und sie haben auch die ordentliche Power.“ Wer die wichtigste Frau in seinem Leben ist? Udo: „Meine Mutter war und ist die wichtigste Frau in meinem Leben. Das hat eine Vielzahl von Gründen. Ihre Sensibilität. Dieses feine Aufspüren auch in der Kunst. Und dann die Neigung, Sachen sehr konsequent durchzuziehen.“

Am Ende der Gala busselte und umarmte Udo Lindenberg alle Preisträgerinnen auf der Bühne und strahlte mit ihnen zum Schlussbild. Was für ein Abend!