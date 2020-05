Angela Merkels Frisör öffnet wieder – Udo Walz zur Corona-Krise

Sieben Wochen lang musste Berlins Regierender Frisör zu Hause sitzen und die Hände in den Schoß legen. Nun darf Udo Walz seinen Salon am Kudamm endlich wieder aufschließen. Mit vielfältigen Auflagen. Wir haben Udo Walz bei der Wiedereröffnung seines Frisörsalons nach dem Lockdown getroffen. Im ausführlichen Interview berichtet Udo Walz über die Krise, wie in Corona persönlich betroffen hat und was all das für ihn als Unternehmer bedeutet. Staatliche Hilfen hat der Friseur trotz immenser Umsatzeinbußen noch nicht erhalten. Und Bundeskanzlerin Angela Merkel bewundert er nach wie vor.