Martin Kesici exklusiv – Vom Rocker zum „Swinger“

Nach der Corona-Krise hat sich das Leben von Sänger Martin Kesici („Angel of Berlin“) komplett verändert. Martin ist aus Berlin weggezogen, lebt jetzt in der Nähe von Dresden. In einer Whisky Manufaktur befindet sich derzeit sein Tonstudio, wo er als Vocal-Coach und Sänger arbeitet.

Neben seiner Band Hellinger kommt musikalisch bald etwas ganz Neues. Kesici erzählte am Rande einer Ausstellungseröffnung im TIKonline.de-Interview: „Exklusiv für Euch verrate ich es. Es kommt nächstes Jahr ein Swing-Projekt. Ich liebe Swing! Mehr darf ich aber nicht verraten.“

Im Job läuft es, in der Liebe ist Martin wieder auf der Suche. Er gesteht: „Ich bin nicht allein nach Dresden gezogen, allerdings ist die junge Dame jetzt wieder weg!“ Rothaarige Frauen sind klar im Vorteil, darauf steht Martin – aber es sei kein Muss. Optik und Ausstrahlung in guter Kombination seien wichtig für seine große Liebe…