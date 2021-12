„Depeche Mode“-Legende Dave Gahan begeistert mit Konzert-Highlight

Was für eine Sensation im Berliner Admiralspalast! Depeche Mode-Frontmann Dave Gahan lieferte das Konzert-Highlight des Jahres. Der gefeierte Superstar präsentierte sein drittes Solo-Projekt „Imposter“.

Mit seiner Band Soulsavers spielte er beim „Telekom Street Gig“ die einzige und exklusive Show in Deutschland. Mit imposanter Anziehungskraft und Charisma verzauberte er das Publikum. Unter Standing Ovations führte er über neunzig Minuten durch intime Interpretationen seiner liebsten Songs wie „Metal Heart“ oder „Strange Religion“: dem Soundtrack seines Lebens. Zum Ende schenkt Gahan seinen Fans eine Auswahl von Depeche Mode-Klassikern.

Fans auf der ganzen Welt verfolgten den Gig parallel im Livestream und sozialen Netzwerken von Twitter bis Twitch – auch in 360 Grad. Das Live-Konzert wurde in Abstimmung mit den Berliner Behören unter den aktuellen gesundheitspolitischen Auflagen umgesetzt. Vor Ort galt ein 2G++-Konzept (Genesen, Geimpft, Getestet und Maskenpflicht). Gahan-Fans können das Konzert in der Megathek von MagentaTV und bei MagentaMusik 360 nacherleben.

Foto(s): © Markus Nass und Danny Jungslund / Deutsche Telekom