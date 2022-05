New Faces Awards Music – LUNA räumt ab!

Bei den New Faces Awards Music wurden Newcomer-Stars der Musikszene in der Hauptstadt gefeiert. Mit dabei zahlreiche VIPs wie Jasmin Wagner, Elif, Clueso, Johannes Oerding, Timur Bartels (mit lackierten weißen Fingernägeln!), Daniel Donskoy, Natascha Ochsenknecht, Constantin von Jascheroff, Timur Bartels, Joris, Nadja Benaissa, Manuel Cortez oder Friedrich Liechtenstein.

Die Stars plauderten mit uns über die Erfolgsgeheimnisse, die man im Showbusiness benötigt. Natascha Ochsenknecht erklärte: „Man braucht erstmal eine gute Stimme, einen guten Manager, einen ehrlichen Manager und nicht einen, der einen vertickern will, ein gutes Selbstbewusstsein, ein gesundes Selbstbewusstsein und auf jeden Fall dass man keinen Höhenflug bekommt. Sonst ist man ganz schnell wieder weg.“

Jury und Publikum hatten gevotet: Best Newcomer beim Bunte New Faces Award Music 2022 wurde LUNA. Das verkündete Musikerin und New Faces-Jury-Mitglied Jasmin Wagner alias Blümchen und überreichte der 19-jährigen Sängerin und Songwriterin den begehrten roten Panther. LUNA wurde mit ihrem Song „Verlierer“ auf TikTok über Nacht zu einer der heißesten

Newcomer:innen in der Musikszene. LUNA alias Alina Striedl hatte sich gegen ihre zwei Mitkonkurrierenden Lie Ning und Nina Chuba, die ebenfalls von der Bunte-Redaktion als Best Newcomer nominiert worden waren, als Siegerin in der Abstimmung von Jury und Publikum durchgesetzt. Erstmals wurde auch der Sonderpreis „Perfect Match“ für eine erfolgreiche Künstlerkollaboration vom Peoplemagazin Bunte vergeben. Die Preisträger Esther Graf x Monet192 erhielten den roten Panther auf der Bühne von den beiden Influencern Levin Hotho (@levinhotho) und Malwyn Burkhalter (@naswyn).