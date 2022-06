Barbara und Noah Becker – Party-Comeback in Berlin!

Sie waren der Hingucker am Abend bei der „Gala“ Party in Berlin! Barbara Becker erschien Seite an Seite mit Noah. Die beiden strahlten in die Kameras, hielten sich an den Händen! Sie ganz in grün mit weißem Hut, er in kariertem Jackett und in Latschen.

Es war der erste gemeinsame öffentliche Party-Auftritt von Mutter und Sohn, seit Papa Boris Becker seine Haftstrafe antreten musste. Barbara und Noah genossen den Abend sichtlich, umarmten Freunde, tranken, posierten, feierten. Ebenfalls auf der Party gesichtet: Schauspieler Trystan Pütter als DJ, Charlotte Würdig und Frederick und Annika Lau…