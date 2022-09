AEDT Sommerparty am Kudamm – VIPs erzählen von ihren „Ferien“!

Zu einer rauschenden VIP-Sommerparty mitten am Berliner Kudamm hatte der Promiblog AEDT eingeladen. Stars und Sternchen wie Prinz Frederic von Anhalt, Christian Kahrmann, Julian David, DJ Tomekk, Prof. Dr. Jo Groebel, Kalle Schwensen oder Micaela Schäfer kamen fast alle in rot und weiß gekleidet, plauderten mit uns über ihre schönsten Sommererlebnisse…

Prinz Frederic von Anhalt erzählt über seinen Sommer: „Ich war in der Nähe von Frankfurt, es war so heiß bei euch, wärmer wie in Kalifornien. Dann bin ich nach Sylt gegangen. Ich war jetzt auf Sylt 10 Tage, bei den Snobs. Sylt ist reich und schön und die Insel ist so deutsch und ich habe mich so gefreut. Dann war ich in Hamburg und jetzt wieder in Berlin… Ich habe gegessen, frische Luft geschnappt Fahrrad gefahren, gelaufen im Gym war ich gewesen. Alles was man macht wenn man kein Urlaub macht, aber auch nicht arbeitet.“

Die nächsten Pläne von Frederic? „Jetzt werde ich weiter adoptieren. Vielleicht werde ich noch mal heiraten, vielleicht finde ich auch eine Frau. Irgendwann finde ich jemanden, hoffentlich solange ich lebe. Zumindest jemanden der mich dann beerdigt.“

Schlagerstar Julian David hat diesen Sommer vor allem gearbeitet. Er erklärt: „Ich habe ganz viele tolle Konzerte spielen dürfen mit Howard Carpendale, ich war viel, viel unterwegs, endlich wieder auf den Bühnen. Das war das Allerschönste für mich.“

DJ Tomekk war ebenfalls unterwegs. Er sagt: „Der Sommer war großartig. Wir DJs dürfen wir wieder spielen und dürfen wieder auf Tour gehen. Ich war froh weil ich war viel gereist habe viel gespielt…“

Micaela Schäfer erschien in einem weißen, recht durchsichtigen Kleid und verriet: „Ich habe den Sommer schwitzend verbracht auf meinem Balkon, im Beachclub… Also Berlin gibt’s schon eine Menge her. Ich muss sagen ich hatte wirklich einen geilen Sommer. Lieber zu warm als zu kalt.“