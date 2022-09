Sylvie Meis – „Ich möchte Oma werden!“

Mit einem großen Star-Aufgebot feierte die DKMS Life den Dreamday in Berlin. Im Hotel Ritz Carlton zeigten sich Prominente wie Sylvie Meis, Barbara Schöneberger, Lilly zu Sayn Wittgenstein, Natalia Avelon, Franziska Knuppe, Rebecca Mir oder Riccardo Simonetti für die Kameras. Die Paralympionikin Elena Semechin (im letzten Jahr an einem Hirntumor erkrankt), strahlte bei einer Scheckübergabe für den guten Zweck. Atemberaubende Outfits und Feierstimmung – und mittendrin an Krebs erkrankte Frauen, die von der Organisation unterstützt werden, um trotz Krankheit gut auszusehen, Selbstvertrauen und Mut zu bekommen.

Sylvie Meis war nach ihrer eigenen Krebserkrankung 2009 Gast bei solch einem Event. Heute sagt sie: „DKMS Life macht wirklich ganz wichtige Seminare für Patientinnen, dass sie sich nicht alleine fühlen, dass Sie Tipps und Tricks bekommen, wie sie diese schwere Zeit so ein bisschen verschönern können für sich selbst… Das war für mich in meiner Erkrankung auch sehr wichtig. Das war das erste Jahr als ich hier war. Hier in diesem Hotel. Deswegen bedeutet es auch wirklich viel, dass wir wieder hier zurück sind… Ich bin öffentlich umgegangen mit meiner Krankheit, mit dem Tragen der Perücke, dem Verlieren der Augenbrauen und Wimpern, die Wechseljahre die gekommen sind mit der Chemo. Ich bin offen damit umgegangen und habe von so vielen Feedback bekommen, dass das mir auch wieder die Kraft gegeben hat.“

Aber die meisten Kraft zum Überleben gab Sylvie ihr Sohn Damian. Sylvie sagt: „On top of everything hatte ich natürlich meinen Sohn. Mein Sohn, wofür ich einfach gelebt habe. Ich wollte ihn unbedingt aufwachsen sehen. Ich möchte Oma werden!“

Damian ist mittlerweile 16 und hat eine Freundin, verrät Sylvie. „Er ist so unglaublich groß geworden, dass man wirklich gedenkt okay, bin ich jetzt so klein oder ist er so groß geworden? Er ist einfach so groß geworden! Es ist das größte Geschenk im Leben ihm zu haben. Es ist einfach fantastisch.“

Mit ihrem Ehemann Niclas Castello feierte Sylvie gerade den 2. Hochzeitstag. Warum sie ihn so liebt? Sylvie: „Weil wir wirklich Partner sind auf Augenhöhe. Wir verstehen unsere Karriere und dann sind wir mega verliebt…“