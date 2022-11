Jeremy Fragrance chrasht Interview mit Frederic von Anhalt – Wird er bald ein Prinz?

Neulich am Kudamm in Berlin! Wir sprachen gerade mit Frederic Prinz von Anhalt bei der Party von AEDT über Geld – und plötzlich tauchte er auf – Jeremy Fragrance, einer der berühmtesten Parfum-Influencer der Welt! Jeremy crashte freundlich unser Interview und outete sich als ein Fan des Prinzen. Kein Wunder, dass sich Frederic und Jeremy (bürgerlicher Name Daniel Schütz) gleich gut verstanden. Kein Wunder: Die vielen Millionen Follower von Jeremy Fragrance bei Youtube, TikTok und Instagram imponieren dem Prinzen. Im Protzen sind die beiden ein Team, freudig wurde die goldene Rolex gecheckt. Der Ehemann der verstorbenen Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor ist für seine Adoptions-Freudigkeit bekannt. Ob Jeremy bald ein Prinz werden könnte? Schaut Euch das Video an!