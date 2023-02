Boris Beckers Liebes-Auftritt mit Freundin Lilian!

Boris Becker zeigte sich erstmals nach seiner Haftentlassung in der deutschen Hauptstadt. Der ehemalige Tennisstar stellte auf der Berlinale den Film „Boom! Boom! The World vs. Boris Becker“ über sein Leben vor und stand bei einer Pressekonferenz Rede und Antwort. Am Sonntagabend dann die Überraschung.

Glamouröser Liebes-Auftritt von Boris Becker und seiner Freundin Lilian de Carvalho Monteiro. Das Paar wurde in einer Limousine am Potsdamer Platz vorgefahren. Boris Becker in einem schwarzen Anzug. Ganz Gentleman half der Ex-Tennisstar seiner Liebsten aus dem Auto. In einem mindestens vier Meter langen schwarzen Kleid schwebte Lilian mit Boris über den Teppich. Dann wurde verliebt posiert. Händchenhalten! Arm in Arm. Ein Assistent schleppte ab und zu das Kleid. Lilian zeigte schulterfrei viel Haut. Boris strahlte…