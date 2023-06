„Indiana Jones 5“ – Harrison Ford verzaubert Berlin!

Großer Fan-Auflauf in der Hauptstadt. Harrison Ford erschien mit seiner Ehefrau Calista Flockhart am roten Teppich in Berlin zur Deutschlandpremiere von „Indiana Jones und das Rad des Schicksals“. Sehr viele Fans umringten den Hollywoodstar. Harrison schrieb ein paar Autogramme, posierte dann verliebt mit seiner Frau und anschließend mit seiner Filmcrew Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen und dem deutschen Schauspieler Thomas Kretschmann.

Die Fans können ihre Peitschen und Hüte aus dem Schrank holen, denn Indiana Jones kehrt auf die große Leinwand zurück! Der fünfte Teil der beliebten Filmreihe verspricht ein unvergessliches Abenteuer. Unter der Regie von James Mangold präsentiert uns „Indiana Jones 5“ Harrison Ford in seiner legendären Rolle als der draufgängerische Archäologe. In diesem neuen Kapitel begibt sich Indiana Jones in den 1960er Jahren auf eine gefährliche Mission, die ihn mitten in den Kalten Krieg führt. Mit neuen und alten Feinden im Nacken begibt er sich erneut auf die Suche nach verlorenen Schätzen, um die Welt vor dem drohenden Untergang zu bewahren.