Frank Zander nimmt Abschied von der Bühne – Sein letztes großes Konzert!

Vor 10.000 Menschen gab Frank Zander im Berliner Strandbad Lübars sein letztes großes Konzert. Wir haben Zanders Abschiedsauftritt beim SchlagerOlymp 2023 begleitet…

Überraschend hatte der Sänger vor wenigen Tagen angekündigt, nie wieder auf großen Bühnen stehen zu wollen. Seinen plötzlichen Abschied erklärt Zander im Interview so: „Weil ich merke, dass meine Kräfte schwinden, das ist ganz klar. Mit 81 ist das nun einmal so und ich will mit einem gewissen Dampf abtreten. Jetzt ist noch Zeit, irgendwann wird es unangenehm. Es wird dann ein Abziehbild von mir selbst. Ich möchte nicht wie Biden dauernd stolpern, er ist ja auch so alt wie ich.“

Unter großem Jubel betrat Zander die Bühne und gab zu Beginn seinen Hit „Hier kommt Kurt“ zum Besten. Aber auch mit Songs wie „Kopf oben“ oder dem berühmten „Ententanz“ heizte der 81-Jährige dem Publikum ein. Zwischendurch bekam Zander auch ein Bier gereicht, nippte aber nur kurz daran. Höhepunkt war sein Hit „Nur nach Hause“ (Stadionhymne von Hertha BSC). Viele Freunde und Familienmitglieder kamen dazu auf die Bühne, die Fans sangen weinend mit.

Nach seinem Auftritt sagte uns Frank: „Es ist ein Hauch von Wehmut. Aber auch Zufriedenheit. Ich habe alles gemacht. Mehr kann man nicht machen. Für Obdachlose bin ich weiter da und für Hertha werde ich auch in der Ostkurve stehen.“