AEDT-Party – Promis lüften Urlaubs-Geheimnisse, Dieter Hallervorden verliebt und mit „Turban“

Über den Dächern Berlins hatte man zur AEDT Sommerparty geladen und viele Stars feierten ein rauschendes Sommerfest. Mit dabei: Dieter Hallervorden mit „Turban“ auf dem Kopf und Ehefrau Christiane an seiner Seite, Nastassja Kinski, Anouschka Renzi, Nico Schwanz, Sönke Möhring, Maren Gilzer mit Ehemann Harry, Box-Star Arthur Abraham, Karsten Speck, Ludger Pistor, Xenia Seeberg mit Sohn Philias oder Kader Loth mit Ehemann Ismet. Die Promis plauderten mit uns über ihren schönsten Sommererlebnisse, Partys, die Liebe und ihre Pläne.

Dieter Hallervorden ließ sich den Wein schmecken, schmökte eine Zigarette und erklärte uns: „Also wir waren in der Bretagne. Die Bretagne ist ja nicht bekannt dafür, dass es nun durchgehend Sonne gibt. Wir hatten eine harte Zeit, sehr verregnet zum Teil, aber ich habe in der Zeit ein neues Stück aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt und habe mich vorbereitet auf meine nächste Premiere…“

Maren Gilzer zeigte sich verliebt mit ihrem Ehemann und verriet: „Wir waren ein bisschen unterwegs. Wir waren in Spanien, waren in Italien. Wir genießen unser Haus und unseren Beach, den wir da eingerichtet haben. Das ist wie im Urlaub.“

Karsten Speck erzählte wie er die letzten Wochen verbracht hat: „Ich war ab und zu mal auf Rügen, meiner Lieblingsinsel, bin ein bisschen bei Freunden im Garten gewesen, am Müggelsee, Stand-Up Paddling, mein erster Versuch. Es war sehr lustig!“

Für Xenia Seeberg ist es gerade eine Rückkehr in die Heimat. Sie ist vor drei Jahren allein mit Sohn Philias nach Thailand ausgewandert. Er hat dort sein Abitur gemacht. Xenia: „Wir haben 2020 den Entschluss gefasst, sind dann nach Thailand gezogen und viele haben uns am Anfang für verrückt erklärt… Und dann im Nachhinein haben aber viele gesagt, wow…. Du hast das alles richtig gemacht…“

Kader Loth sagte uns: „Wir genießen die letzten Tage vom Hochsommer. Ich habe gehört, nächste Woche wird es schon wieder kälter und deshalb genießt man natürlich solche Abende in vollen Zügen.“

Für Kader gilt das Motto „wer sich neckt der liebt sich“. So wird mit Ehemann Ismet gern gestritten. Kader: „Der Streit ist in jeder Beziehung Salz in der Suppe sozusagen. Das sind so Alltagsprobleme, die wir haben. Ich bin ein sehr strukturierter Mensch. Mein Mann ist ein Chaot. Das heisst, wenn er badet, wenn er duscht, liegen die Handtücher auf dem Boden. Damit bringt er mich seit 15 Jahren auf die Palme…“