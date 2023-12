Michelle Hunziker über Oma-Glück und ihren neuen Freund „Es ist jetzt gerade entstanden…“

Rundum glücklich zeigte sich Entertainerin Michelle Hunziker bei „Ein Herz für Kinder“ am Wochenende in Berlin. Tochter Aurora Ramazzotti brachte in diesem Jahr einen Sohn zur Welt. Michelle erklärt TIKonline.de über ihr Glück: „Ich freue mich mit meinen ganzen Kindern zu Hause, Enkelkindern. Ich bin ja Oma geworden. Das macht Spaß… Das ist das Schönste, was dir im Leben passieren kann und vor allem, wenn du noch die Energie hast und noch so jung bist. Meine Kinder sind selber noch klein… Das macht Spaß. Meine Tochter Aurora ist eine fantastische Mama. Bei uns ist gerade ganz viel Freude im Haus.“

2022 wurde die Trennung von Ehemann Tomaso Trussardi öffentlich. Michelle spricht heute über den neuen Mann in ihrem Leben, ihre neue Liebe. Diesmal soll es lange halten. Michelle erklärt: „Es geht mir sehr, sehr gut. Man sieht es ja von den Augen, oder?…Ich würde ungern jetzt über meine neue Liebe sprechen. Ich muss euch ehrlich sagen, dieses Mal will ich es so privat wie möglich halten, damit man das auch so beschützen kann. Es ist jetzt gerade entstanden und deswegen denkt man immer, wenn man es beschützt, dann kann es auch länger dauern. Oder?“

Michelle Hunziker freut sich natürlich auf Weihnachten und verrät, wie gefeiert wird: „So richtig italienisch. Es wird gesungen, gegessen, ganz, ganz viel gegessen und vor allem – bei uns ist Weihnachten für die Kinder und deswegen machen wir alles, damit sie sich freuen und ganz viel Freude haben.“