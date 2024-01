Til Schweigers erster Auftritt im neuen Jahr – Zu alt für den Boxring?

Erster Auftritt von Til Schweiger im neuen Jahr. Gemeinsam mit seinen Töchtern Luna und Emma erschien der Schauspieler am Kino Colosseum in Berlin wo die Dokumentation über den Boxer Graciano Rocchigiani (produziert von Schweigers Firma Barefoot Films) Premiere feierte. „Das Herz eines Boxers“ erzählt die bewegende Geschichte von Graciano „Rocky“ Rocchigiani, der für viele als größter deutscher Boxer aller Zeiten gilt und 2018 bei einem tragischen Unfall mit nur 54 Jahren ums Leben kam. Til posierte für die Kameras und zeigte sich nach einem turbulenten Jahr braun gebrannt und erstmals nach seinem 60. Geburtstag wieder in der Öffentlichkeit.

Til stellte im Interview fest: „Ich bin zu alt für den Boxring. Ich habe mich da ausgelebt…“

Wie es ihm geht? Til: „Heute nicht so gut, weil ich ziemlich erkältet bin. Antibiotika und so…“

Welche Pläne er schmiedet formuliert er so: „Ich wünsche mir nie was und nehme mir nie was vor. Ich nehme die Gelegenheiten die sich bieten und versuche was draus zu machen. Ich hatte noch nie einen Jahresplan oder so.“

2023 gab es viele Schlagzeilen um Til Schweiger. Rückblickend sagt er: „Also das letzte Jahr war teilweise turbulent, aber teilweise auch sehr schön und ich beschäftige mich damit nicht mehr…“

Was Luna Schweiger ihrem Papa für die Zukunft wünscht? Luna: „Ganz viel Gesundheit und Liebe und nur das Beste natürlich… Wir haben alle einen mega-guten Draht zueinander. Wir freuen uns immer, wenn wir uns zusammen wiedersehen und vor allem, wenn wir sowas Tolles zelebrieren können.“

Auf der Bühne moderierte Lilly Becker den Abend und Til Schweiger überreichte zugunsten seiner Stiftung ein Portrait-Gemälde von Graciano Rocchigiani, geschaffen von Künstler Romulo Kuranyi, an einen Spender. Applaus…