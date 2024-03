Lukas Podolski eröffnet Dönerstand in Berlin – Was der Döner kostet und wer der erste Star-Gast war…

Hunderte Menschen, ein wenig Verkehrschaos und eine mega-lange Schlange. In Berlin-Kreuzberg eröffnete Lukas Podolski seinen ersten Dönerstand in der Hauptstadt. Der Fußballweltmeister kam persönlich an den Drehspieß, säbelte mit Dönermesser Fleisch ab und verschenkte die ersten Döner an die wartenden Gäste. In Podolskis Laden wird das Brot stündlich frisch gebacken…

Mit uns sprach Podolski ausführlich über sein Döner-Business, Erfolg, und Familie. Wie Poldi selbst seinen Döner isst? „Es ist je nach Laune. Mal esse ich einen Döner Teller. Es muss nicht immer der klassische Döner sein. Mal ist es mit der scharfen Soße, mal ohne. Mal ist es mit Zwiebel, mal ohne. Also je nach Laune und Lust. Ich habe jetzt nicht den Döner wo ich sage, den esse ich immer so.“

Tatsächlich verspricht der Fußballstar, dass man ihn ab und zu selbst im Laden treffen kann. Podolski: „Na ja, ich habe es ja nicht weit von Polen nach Berlin. Ist ja nicht so weit. Ich finde Berlin geil, geiler Flair hier in der Stadt, geile Atmosphäre, bin öfters hier und wenn ich hier sein werde, dann auf jeden Fall auch hier im Dönerladen.“

Sein Erfolgsrezept formuliert er so: „Authentisch sein und die Dinge mit Liebe machen, 100-prozentig dahinter stehen, das ist wichtig, dass man das was man macht mit Leidenschaft erfüllt, dass man daran Spaß hat, dass man nicht satt ist sondern weiter Erfolg haben möchte, dass man den Leuten einen guten Standard anbietet auch hier beim Essen, dass man den Leuten eine gute Qualität anbietet. Das sind die Erfolgsrezepte, die ich vom Sport mitgenommen habe.“

Im letzten wurde Lukas Podolski zum dritten Mal Vater. Mit uns sprach er sehr persönlich über seine Ehefrau Monika und ihre Beziehung. Lukas erklärt: „Wenn man nach dem dritten Kind keine Windel wechseln kann, dann wäre man der Falsche. Ich liebe Kinder. Und natürlich liebt man immer seine eigenen Kinder und ich habe eine glückliche Familie. Wir sind glücklich. Alles andere läuft. Klar hat man immer Up und Downs ab und zu. Das hat er jeder. Aber generell bin ich mit meiner Frau schon seit über 20 Jahren zusammen, wir haben drei tolle Kinder und dann muss es ja irgendwie passen wenn man so lange zusammen ist. Jeder weiß den anderen auch zu schätzen.“

Um die Döner-Preise gibt es in Deutschland derzeit mächtige Diskussionen. Lukas Podolski verrät den Preis seines Döners: „Sieben Fuffzig! Fast wie eine Packung Zigaretten!“

Geheimer Ehrengast des Tages: Mit Kapuze getarnt schaute Ex-Nationalspieler Max Kruse bei Poldi vorbei. Er erklärte was ein guter Döner braucht: „Ich bin da nicht so anspruchsvoll wie vielleicht andere. Gutes gebratenes Fleisch, sauberes Umfeld, Hygiene… Ich glaube das ist ganz wichtig beim Döner.“

Danach wagte sich Poldi unter die Menschen, schrieb Autogramme und machte Selfies…