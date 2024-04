Benefiz-Operngala „Rebuild Ukraine“ – Deutschland zeigt Solidarität

Große Solidarität und Hilfsbereitschaft zeigten die rund 1500 Gäste am Wochenende im Konzerthaus am Gendarmenmarkt in Berlin. Dort hatte man zur ersten Benefiz-Operngala „Rebuild Ukraine“ eingeladen. Schauspieler Johann von Bülow führte durch den Abend und viele prominente Gäste aus Unterhaltung, Politik und Wirtschaft zeigten sich, wie zum Beispiel Iris Berben, Jürgen Prochnow mit Ehefrau Verena Wengler, Publizist Michael Friedman, Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe mit Ehefrau Mahkameh Navabi, Alt-Bundespräsident Joachim Gauck mit Lebensgefährtin Daniela Schadt, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Manuela Schwesig, Volker Wissing, Volker Bouffier oder Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner mit Freundin Katharina Günther-Wünsch.

Joachim Gauck sagte uns: „Ich möchte nicht, dass diejenigen, die Unheil über die Welt bringen, letztlich gewinnen. Ich habe in meinem Leben erlebt, dass eine böse und freiheitsfeindliche Gesellschaft zusammenbricht und Freiheit und Demokratie möglich sind. Und daran will ich weiter glauben und deshalb will ich den Feinden von Demokratie und Freiheit meinen Widerspruch und meinen Widerstand entgegensetzen.“

Jürgen Prochnow erklärte: „Ich habe 2016 einen Film in der Ukraine gedreht, da haben wir unter anderem auch auf dem Maidan gedreht. Da waren gerade die Barrikaden wieder aufgebaut von 2014 wo der Freiheitskampf stattgefunden hat… Nun ist das schon wieder weg. Es ist grauenhaft… Das geht mir nahe und deswegen sind wir hier.“

Alexander zu Schaumburg-Lippe: „Ich bin sehr überzeugt, dass wir die Ukraine schützen und wieder aufbauen müssen, denn die Ukraine führt unseren Krieg. Wenn die Ukraine sich nicht gegen Putin zu Wehr setzen würde, dann käme er zu uns. Das ist meine feste Überzeugung, deswegen sind wir verpflichtet den Ukrainern zu helfen.“

Iris Berben erklärt, warum sie sich engagiert: „Ich bin in den 60ern, sozialisiert und politisiert worden. Das waren andere Zeiten. Und es waren Zeiten, die dich gezwungen haben, dich zu positionieren. In die eine Richtung oder in die andere. Ich finde ich habe die gute, richtige Richtung gewählt und dann begleitet dich das. Ich bin Teil dieses Landes. Ich bin Bürger dieses Landes und dann denke ich, dass ist das Mindeste, was man tun kann.“

Die Spenden der Gala gehen an die Klitschko-Initiative WeAreAllUkrainians. Mit diesem Geld werden unter anderem Gemeinschaftszentren in Cherson, Donezk und Saporischschja für traumatisierte Kinder in der Ukraine aufgebaut.