Bill und Tom Kaulitz – Private Einblicke und eigene Serie bei Netflix

Zum Premiere ihrer eigenen Doku-Serie erschienen Bill und Tom Kaulitz am Delphi Filmpalast in Berlin. Die Zwillinge wurden gebührend begrüßt und posierten eindrucksvoll für die Fotografen. Bill Kaulitz zeigte sich mit rosa Haaren, langen Ohrringen, Plateauschuhen und zeigte Bein, Tattoos und Piercings. Sein Bruder Tom kam eher im Rockstar-Look mit langer Naturmähne und Bart. Was die Serie „Kaulitz & Kaulitz“ zeigt? Angeblich alles. Zum ersten Mal öffnen Bill und Tom Kaulitz die Türen zu ihrem Zuhause und gewähren einen exklusiven Blick in ihr Privatleben. Es geht um Hollywood, Tür an Tür mit internationalen Top-Stars. Acht Monate zwischen internationaler Karriere, Familienleben, Tokio Hotel-Tourbus, Parties, Drama, Flirts und einem Roadtrip durch die USA. Eine einmalige Familien- und Erfolgsgeschichte der zwei Brüder aus Magdeburg…

Die beiden Brüder zeigen sich privat wie nie. Bill sagt uns im Interview: „Tom und ich, wir gehen auch gemeinsam voreinander auf die Toilette. Bei uns gibt es keine Grenzen. Das ist sehr niveaulos zwischen uns.“

Die Brüder gibt es quasi nur im Doppelpack: „Es tut uns eigentlich leid, wenn die Leute keinen Zwilling haben. Ich wünsche das jedem auf der Welt! Einen Zwilling zu haben ist das Allerbeste. Du hast deinen allerbesten Freund dabei. Du hast Familie dabei. Immer jemanden, der dich versteht und ich glaube, wir wären gar nicht wir. Wir kennen das Leben ja gar nicht ohne einander.“

Tom verrät, er hat für die Serienpremiere den Urlaub mit Ehefrau Heidi Klum und Familie pausiert. Tom: „Ich bin gerade aus meinem Familienurlaub angereist. Jetzt komme ich gerade frisch aus dem Familienurlaub habe ihn sogar dafür unterbrochen…“

Und so ein Star-Leben kann auch ganz schön ausschweifend sein. Was Bill tut um gesund zu bleiben? Eher wenig. Er gibt zu: „Ich halte nichts von Regeln. Alles was schwer fällt im Leben kann nicht gut sein. Da gehe ich auch nicht zum Sport!“

In Sachen Liebe läuft es bei Tom und Bill verschieden. Tom ist mit Heidi sehr glücklich: „Liebe ist alles im Leben, sowohl wenn man die Partnerin gefunden hat, als auch Familie und auch die Zwillingsliebe untereinander…“

Bill erklärt dagegen: „Ich habe leider immer Pech gehabt…“