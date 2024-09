Kindertag – Sylvie Meis beim Sackhüpfen – Jana Ina und Giovanni Zarrella total verknallt

Sylvie Meis in Jeans und Turnschuhen beim Sackhüpfen. Bilder mit absolutem Seltenheitswert! Begleitet von großem Kindergekreische. Das bedeutet, es ist Kindertag! Passend zum internationalen Kindertag (20.9.) feierten Prominente wie Jana Ina und Giovanni Zarrella, Nina Moghaddam, Jana Schölermann oder Sylvie Meis mit Kindern ein buntes Fest in Berlin. Ein besonderer Hingucker waren die sportlichen Aktivitäten der Stars, die mit verschiedenen Kindern eine Sportolympiade starteten. Beim Tauziehen legte sich Sylvie Meis mit ihrer Mannschaft mächtig ins Zeug. Danach Taten die Finger weh… Beim Sackhüpfen hoppelte Sylvie wie ein Profi. Wann sie das wohl zuletzt gemacht hat? Sylvie: „Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich glaube tatsächlich als Kind wahrscheinlich. Es ist das erste Mal, dass ich das bewusst so mache… Ich habe nicht heimlich trainiert. Ich mache immer Sport. Ich liebe aber auch solche Spiele. Irgendwas geht in mir dann los dann brenne ich dafür und das macht so viel Spass.“

Aber die Prominenten sprachen auch über die ernsten Dinge. Was kann man mehr für Kinder tun in unserer Gesellschaft?

Sylvie: „Ich glaube, es ist wichtig sich zu realisieren, dass leider noch so viele Kinder in einem reichen Land wie Deutschland, dass sie es nicht leicht haben. Das ist wichtig ist, dass wir da sind für die Kinder. Und dafür sorgen, dass Sie eine gesunde Mahlzeit haben, dass Sie eine geschützte Umgebung finden.“

Giovanni Zarella: „Ich glaube das Allerwichtigste, was man den Kindern tun kann, das passiert in den eigenen vier Wänden. Und das ist ihnen Selbstbewusstsein geben, Stärke zu geben, den Glauben an sich, die richtigen Werte mitzugeben…“

Giovanni Zarrella ging vor seiner Frau mehrmals auf die Knie, himmelte sie an und küsste sie. Seit mehreren Jahrzehnten hält nun schon ihre Liebe. Das Geheimnis? Giovanni „Sie ist die Liebe meines Lebens. Es ist so. Manche haben das Glück, sie zu finden. Und manche suchen Sie vielleicht ein Leben lang. Ich hatte das Glück, dass ich sie gefunden habe, vor 20 Jahren. Ich liebe meine Frau heute mehr denn je.“

Jana Ina verrät: „Ich bin der größte Groupie überhaupt von meinem Mann. Ich bin der Groupie, der den Typ geheiratet hat!“