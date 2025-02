Ehrenpreis für Andrea Sawatzki beim „Blaue Blume Award“ – Power und Lebensfreude mit Ü60

Beim Blaue Blume Award erschienen zahlreiche Prominente auf dem blauen Teppich wie Valerie Niehaus, Dennenesch Zoudé und Jan Sosniok. Bereits zum 14. Mal wurden in Berlin romantische Kurzfilme von jungen Filmemachern ausgezeichnet. Höhepunkt war der Auftritt von Andrea Sawatzki, die mit einem Ehrenpreis für ihre besonders gefühlvollen Filme ausgezeichnet wurde. Sie kam in einem bunten Sommerkleid und strahlte an der Seite ihres Ehemannes Christian Berkel. Die 61jährige Schauspielerin posierte glücklich mit den Preisträgern auf der Bühne.

Im persönlichen Interview verriet sie TIKonline.de: „Es fühlt sich sehr gut an, vor allem hier in dieser Gesellschaft mit so vielen jungen, Künstlern und Künstlerinnen und so vielen Menschen, die noch so vieles vor sich haben. Ich kenne das alles so gut. Mein Herz ist wirklich bei den ganzen Filmschaffenden heute.“

Über die Amor-Trophäe aus Meißener Porzellan freute sie sich besonders. Andrea: „Ich finde sie so süß. Sie wird einen Ehrenplatz bekommen.“

Andrea Sawatzki fühlt sich im besten Lebensalter. Andrea: „Wir haben, so wie ich das empfinde, jetzt so richtig Kraft. Wir haben schon so viel erlebt und wir können so viel erzählen. Wir haben so eine Power!“