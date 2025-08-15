Boris Becker mit schwangerer Ehefrau – Alles über den Werbecoup mit Stefan Effenberg

Auftritt von zwei Sport-Legenden mit einer überraschenden Begleiterin in Berlin. Im Hotel Adlon haben Boris Becker und Stefan Effenberg die neue Kampagne des Online-Anbieters fenster.com vorgestellt. Dahinter verbirgt sich das Unternehmen „Neuffer Fenster + Türen“, eine Fensterfabrik seit 1872, die seit geraumer Zeit auch im eCommerce-Bereich unterwegs ist. Als große Überraschung für die anwesende Presse und die Journalisten gesellte sich dabei auch Boris Beckers Ehefrau Lilian, die gerade ein Kind erwartet, zum Fototermin. Mit Babybauch strahlte sie besonders glücklich. Für Lilian ist es das erste Kind, für Boris das fünfte. Es war der erste gemeinsame öffentliche Auftritt seitdem bekannt ist, dass Boris Becker und seine Frau Lilian Eltern werden. Bereits 2023 hatte Becker für den Fensterversand geworben. Kurz nach seinem Gefängnisaufenthalt trat Boris damals mit dem gewagten Slogan „Schmeißen Sie ihr Geld nicht aus dem Fenster“ in verschiedenen Videos auf. Nun also die Verlängerung des Werbevertrags für Becker.

Warum war diesmal Lilian mit dabei?

In den neuen Werbespots stand Boris mit seiner Frau als Ehepaar gemeinsam vor der Kamera. Motto der Kampagne: „Gute Fenster – Gute Nachbarschaft“. Stefan Effenberg mimt dabei den prolligen Nachbarn. Der Ex-Tennisprofi und der Fußballstar nehmen sich gemeinsam auf die Schippe. Eine Strategie, die aufgeht. Bereits in den ersten Tagen erreichten die Videos allein auf Youtube Millionen von Menschen.

Die Pressekonferenz mit Steven Gätjen

In einer Pressekonferenz standen Boris Becker und Stefan Effenberg jetzt Rede und Antwort. Moderiert wurde diese von TV-Star Steven Gätjen. Boris Becker erklärte über den ersten gemeinsamen Werbedeal mit seiner Frau: „Es war etwas Besonderes mit meiner Frau gemeinsam beruflich aufzuschlagen. Ich habe da ein bisschen mehr Erfahrung als sie. Sie traut mir meine Führung zu. Sie muss natürlich auch liefern. Sie spricht ja auch einige Sätze in Deutsch. Das ist nicht ihre Muttersprache. Ich könnte das auf Italienisch, Spanisch oder Portugiesisch nicht. Also, da war sie sehr mutig und hat das, glaube ich, sehr sympathisch gemacht.“

Effenberg über die Zusammenarbeit mit Boris Becker: „Das war großartig. Vor allem mit Boris zusammen, der ja auch früher mein Held war.“ Boris scherzt empört: „Warum nur früher?“ Stefan Effenberg versucht die Kurve zu kriegen: „Früher als alles anfing, war alles wunderbar. Danach auch und jetzt ist es noch besser geworden. Also heute auch noch!“

Die unterhaltsame Pressekonferenz gibt es hier komplett im Video.