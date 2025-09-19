Ross Antony – So haben ihn seine Kinder verändert

Schlagerstar Ross Antony war einer der Stargäste beim Kindertag in Berlin. Dort bescherte er gemeinsam mit anderen Prominenten 50 Kindern einen tollen Tag. Im persönlichen Interview sprach er darüber, was er sich für die Kinder heutzutage wünschen würde.

Ross Antony hat mit seinem Mann Paul Reeves zwei Adoptivkinder und erklärte: „Also das Vatersein für mich hat mein Leben komplett verändert. Ich bin durch Sachen gegangen, wo ich denke, das hat überhaupt nicht in meinem Leben gefehlt. Aber doch! Man erfährt immer was Neues. Man sieht die Welt irgendwie anders und das ist auch wichtig. Ich bin viel lockerer geworden… Viel verantwortlicher geworden, viel ruhiger und viel glücklicher, definitiv glücklicher!“

