Kindertag 2017 – Aurora Ramazzotti zeigt heiße Küsse mit Freund Goffredo

Pünktlich zum Weltkindertag trafen sich in Berlin Prominente wie Aurora Ramazzotti, Verona Pooth, Alena Gerber, Clemens Fritz, Sila Sahin und Lina Larissa Strahl, um mit 50 Kindern ein großes Human Kicker-Turnier zu spielen.

Beim Posieren für die Fotografen zeigte sich Aurora Ramazzotti erstmals gemeinsam in Deutschland mit ihrem Freund Goffredo Cerza. Das Paar hatte einiges zu bieten. Sie küssten sich mehrmals innig und verliebt. Die schöne Tochter von Eros Ramazzotti und Michelle Hunziker sagte uns: „Er ist ein guter Mann! Er ist hübsch und er ist heiß! Er hat viele Qualitäten. Er ist smart und höflich, jeder liebt ihn. Meine Familie liebt ihn, was mir natürlich sehr wichtig ist. Meine Brüder mögen ihn und wollen mit ihm spielen.“

Für Goffredo war es Liebe auf den ersten Blick. Er erklärte: „In dem Moment als ich sie zum ersten Mal sah, dachte ich, sie ist sehr lustig und sie ist immer für mich da. Auch als wir uns noch nicht gut kannten…“

Ob die 20-Jährige Aurora da schon an weitere Planungen denkt? Aurora: „Hochzeit und Kinder – das ist noch etwas zu früh für uns… Wir haben noch so viele Pläne. Ich möchte richtig viel arbeiten und mein Studium fertig machen. Für Hochzeit und Kinder ist jetzt noch kein Platz.“

Zum Weltkindertag machten sich die VIPs aber auch ihre Gedanken, was Kinder so besonders macht und was man mehr für Kinder tun sollte.

Lina Larissa Strahl: „Der größte Teil meiner Fans besteht aus Kindern bzw. Teenies und ich finde es wunderschön. Ich finde das Tolle an Kindern ist doch diese kleine Naivität und dass man sie so schnell glücklich machen kann. Das freut mich immer wieder. Und außerdem sind Kinder unsere Zukunft obwohl ich noch nicht selber so alt bin.“

Sila Sahin fordert: „Mehr Rechte und Freiheiten für Kinder! Dass Kinder mehr geschützt sind auch in ihren Familien und dass man auch viel mehr für die Flüchtlingskinder macht für die Bildung.“

Verona Pooth appelliert: „Es gibt viele Gesetze die ich gerne ändern würde! Das fängt damit an, dass man Straftätern, die Kindern was tun, viel zu mild bestraft. Ich finde es müsste ganz klar einfach so sein, wenn man einem Kind Gewalt zufügt, egal welcher Art, dann müsste eine sehr, sehr hohe Strafe auf jemanden warten und nicht irgendwelche Ausreden und Bewährungen…“

