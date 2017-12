Eko Fresh total verknallt – „Meine Frau bedeutet mir alles!“

Vor wenigen Tagen trafen wir Eko Fresh bei der Berlin-Premiere des Musicals „Ghost“ im Theater des Westens. Total verliebt posierte der Rapper, der mit bürgerlichem Namen Ekrem Bora heißt, mit Ehefrau Sarah für die Kameras.

Für Rapper Eko Fresh war 2017 ein sehr aufregendes Jahr. Im Sommer verunglückte er bei einem Videodreh auf Mallorca mit einem Quad und erlitt Verletzungen am Kopf. In den Schlagzeilen hieß es damals, es gehe um Leben und Tod. Eko Fresh erklärt seinen Unfall heute so: „Wir hatten einfach alle einen Schockmoment für dieses Jahr. Es war jetzt nicht der beste Moment des Jahres. Vor allem war das besonders schlimm, weil meine Frau auch mit dabei war und das mit ansehen musste. Dann waren wir im Nachhinein froh, dass es nur eine Gehirnerschütterung war und ich halt genäht wurde am Kopf.“

Sein größtes Glück genießt Eko Fresh derzeit mit seiner Familie. Im letzten Jahr heiratete er seine Freundin Sarah und ihr gemeinsamer Sohn kam zur Welt. Eko Fresh erklärte: „Das ist absolut klasse! Ich habe sowas noch nie erlebt. Es ist schon so, dass man langsam weiß, warum man auf der Welt ist. Das ist komisch für Leute, die sowas nicht kennen. Aber du kriegst so ein Feedback von deinem Kind, das hast du vorher noch nie bekommen. Das ist echt Wahnsinn!“

Über seine Frau sagte der Rapper: „Meine Frau bedeutet mir alles! Wir haben ein gemeinsames Leben aufgebaut und wir bauen es noch weiter aus. Ein Häuschen ist zum Beispiel unser Ziel für das nächste Jahr. Dazu sind wir dieses Jahr nicht gekommen. Es war echt ein fetter Terminplan dieses Jahr und ich habe erst gegen Ende des Jahres gemerkt, wie selten ich eigentlich zu Hause war.“

