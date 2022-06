„Für immer und ewig“ – Dieter Hallervorden heiratet Freundin Christiane

Dieter Hallervorden (86) hat am Freitag seine Freundin Christiane Zander geheiratet! Bereits seit rund sieben Jahren sind die beiden ein Paar. Der Schauspieler („Palim, Palim“) und die 35 Jahre jüngere ehemalige Stuntfrau gelten als Power-Paar, arbeiten und feiern gern, genießen das Leben. Für Hallervorden („Honig im Kopf„) ist es die dritte Ehe. Im Schlosspark Theater stieg die Hochzeitsparty. Das Paar hielt sich eher versteckt, die Partygäste plauderten dafür sehr gern über Dieter und Christiane.

Gäste des Abends waren u.a. Roberto Blanco, Caroline Beil, Peter Bause, Julian F.M. Stöckel, Stefanie Simon, Santiago Ziesmer (die Stimme von „Sponge Bob“), Ottfried Laur und Hallervordens Agentin Claudia Neidig. Sie erklärte wie es dem Brautpaar nach der Eheschließung geht: „Dem geht’s gut! Die haben sich was ganz Schönes gesagt und alle konnten mit zuhören. Sie haben sich eine schöne Liebeserklärung gemacht, gegenseitig vor allem. Also nicht nur Ja gesagt, sondern was Schönes!“ Wir gratulieren und wünschen eine glückliche lange Liebe für die beiden.