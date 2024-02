Presseball 2024 – Albert Hammonds Bühnen-Comeback und Berlins Regierender Bürgermeister über sein Privatleben

Die Ballsaison 2024 ist eröffnet! Seit 1872 gibt es den Berliner Presseball, der in diesem Jahr im Titanic Hotel in der Hauptstadt zelebriert wurde. Grazile Ballettdarbietungen, frivoler „Cancan“, reichlich Tanz und ein echter Weltstar… Mit dabei: Schauspielerlegende Dieter Hallervorden mit Ehefrau Christiane, TV-Urgestein Jean Pütz mit Ehefrau Pina, Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner, Deutschland erfolgreichster Influencer Younes Zarou, Kim Gloss und Ehemann Alexander, Maren Gilzer und Ehemann Harry und Musik-Legende Albert Hammond.

Jean Pütz (87) strahlte an der Seite seiner Frau. Mit 74 wurde er nochmal Vater. Im Interview spricht er über sein Glück. Über seine Frau sagt uns Jean: „Sie ist für mich die große Liebe gewesen. Ich habe sie vor 25 Jahren kennengelernt und da galt nichts mehr. Vorher war ich ein rationaler Typ, der nur von der Vernunft gesteuert wurde und dann habe ich sie kennengelernt. Eine Italienerin, aber sie ist eingedeutscht…“ Was sie an ihm liebt? Pina: „Alles an ihm, auch wenn er manchmal anstrengend ist, aber er ist wie er ist. So lieben wir ihn!“

Total verliebt zeigte sich auch Kim Gloss mit ihrem Alexander. Sie sagt: „Man muss verständnisvoll sein. Man darf sich nicht als Paar vergessen, auch wenn man Kinder hat. Das ist ganz gross bei uns geschrieben, dass wir trotzdem unsere gemeinsamen Erlebnisse noch haben. Auch mal zu zweit mal Date-Nights. Wir sind einfach auch seelenverwandt.“

Über ihr Aussehen sagt uns Kim: „Ich benutze Botox, dazu stehe ich ja, ich bin zwar erst 31 aber trotzdem sind die ersten Fältchen da und die einen mögen es in Würde zu altern. Ich jetzt nicht unbedingt.“

Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner sorgte in den letzten Wochen mit seinem Privatleben für viele Schlagzeilen. Im Interview erklärt er, wie er damit umgeht. Wegner: „Ja, das muss man zur Kenntnis nehmen. Dafür ist man ja eine öffentliche Person. Das ist so. Ich glaube im Übrigen die meisten Berlinerinnen und Berliner interessiert das gar nicht. Das ist zumindest das, was ich auf den Straßen erlebe. Ich sage immer es steigert meine Bekanntheit und jetzt arbeite ich weiter.“

Das Highlight des Abends war der Auftritt von Kult-Star Albert Hammond. Der berühmte Sänger und Songwriter gab viele seiner Hits zum Besten. Natürlich sang er „It Never Rains in Southern California“, aber auch „One Moment in Time“ (schrieb er für Whitney Houston), The Air That I Breathe (schrieb er für The Hollies) oder Nothing’s Gonna Stop Us Now (Starship). Das Publikum feierte Albert. Seine Tour 2021/2022 hatte Hammond wegen Krankheit abgesagt. Seit 2019 stand er nicht mehr auf einer Bühne. Im persönlichen, exklusiven Interview sagt er uns: „Es ist unglaublich. Ich war so lange nicht mehr auf der Bühne. Das Publikum war toll. Es ist einfach wunderbar zu singen. Ich habe das genossen, den Menschen ein Lächeln und eine gute Zeit zu schenken.“