„Verlieb dich nicht in mich“ – Das Gewinnspiel zum DVD-Start

In Spanien lockte der Film „Verlieb dich nicht in mich“ unzählige Zuschauer in die Kinos. Ab dem 30. September 2016 ist der Streifen mit den spanischen Superstars Eduardo Noriega und Michelle Jenner auch endlich bei uns als DVD und Blu-ray zu bekommen.

Erzählt wird die Geschichte des attraktiven und erfolgreichen Drehbuchautors Carlos, der gerade in einer Lebenskrise steckt. Eines Tages setzt sich jedoch die freche Irene an seinen Tisch und eröffnet ihm aus heiterem Himmel: „Du gefällst mir.“

Sie schlägt ihm ein Spiel vor mit ganz einfachen Regeln: Keine Namen, keine Telefonnummern, kein Social Media und am wichtigsten: „Verlieb dich nicht in mich“. Carlos lässt sich auf das Spiel ein, das ihrer beider Leben für immer verändern wird …

Zum DVD-Start von „Verlieb dich nicht in mich“ verlost TIKonline.de zwei Exemplare der Blu-ray und ein Exemplar der DVD.

Mitmachen ist ganz einfach: Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort VERLIEB DICH NICHT IN MICH nicht vergessen und bis zum 14. Oktober 2016 abschicken.

Foto(s): © Promo