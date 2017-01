“Bob, der Streuner” – Das Gewinnspiel zum Kino-Start

Als James Bowen einst seine Erlebnisse mit dem Kater Bob aufschrieb, hat er wahrscheinlich nicht damit gerechnet, einen Weltbestseller zu verfassen, der seinen Weg dann auch auf die große Leinwand finden würde. Doch genau so ist es nun gekommen. Am 12. Januar 2017 kommt der Film „Bob, der Streuner“ in unsere Kinos.

Regisseur Roger Spottiswoode hat sich der Geschichte um den abgebrannten Straßenmusiker James und seines Katers Bob angenommen. James fand den ausgehungerten Bob eines Tages in seiner Küche und beschloss, das Tier aufzupäppeln. Der Kater war von dieser Fürsorge offenbar so angetan, dass er James von da an auf Schritt und Tritt folgte und sich zwischen den beiden eine unzertrennliche Freundschaft entwickelte.

Zum Kino-Start von “Bob, der Streuner” verlost TIKonline.de ein Fan-Paket bestehend aus einem Soundtrack zum Film, einem Kino-Poster und zwei Freikarten.

Mitmachen ist gar nicht schwer: Einfach unser Gewinnspielformular ausfüllen, das Stichwort BOB nicht vergessen und bis zum 17. Januar 2017 abschicken. Viel Glück!

Foto(s): © Concorde Filmverleih