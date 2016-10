Sven Nordqvists Geschichten um den zurückhaltenden, aber dennoch recht eigensinnigen Pettersson und seinen quirligen Kater Findus gehören seit Jahrzehnten zu den beliebtesten Kinderbüchern in unseren Breiten.

Mit „Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt“ schaffen die beiden ungleichen Helden ab dem 3. November 2016 nun erneut den Sprung auf die große Leinwand. Die Real-Verfilmung basiert auf den beiden Geschichten „Pettersson kriegt Weihnachtsbesuch“ und „Morgen, Findus, wird’s was geben“ und beleuchtet auf bezaubernde Weise die Bedeutung von Freundschaft, Geben und Nehmen und Nächstenliebe zur Weihnachtszeit.

Zum Kino-Start von „Pettersson und Findus – Das schönste Weihnachten überhaupt“ startet TIKonline.de die große “Pettersson und Findus”-Schatzsuche. Mitmachen ist ganz einfach:

Vom 19. Oktober bis zum 29. Oktober 2016 verstecken sich jeden Tag tolle „Pattersson und Findus“-Fan-Pakete im gesamten Portal von TIKonline.de. Begib Dich auf die Schatzsuche und achte auf den weihnachtlichen Findus. Surfe einfach kreuz und quer durch die Website. Hast Du ein Bild gefunden, klicke darauf und schau was passiert. Im Idealfall darfst Du das Gewinn-Formular ausfüllen und landest im täglichen Lostopf. Erhöhe Deine Gewinnchance, indem Du besonders fleißig suchst und mehrere Formulare findest. Aus allen vollständig ausgefüllten Gewinnformularen losen wir zu den unten angegebenen Terminen einen Gewinner aus.

Alle Tagesgewinner werden am Folgetag bis 12 Uhr an dieser Stelle veröffentlicht. Über die Wochenenden findet die Veröffentlichung unregelmäßig statt, spätestens jedoch gesammelt am Montag.

Die Preise:

Zu gewinnen gibt es 5 x ein Paket bestehend aus je einem Stifte-Set, einem Frühstücksbrettchen, einem Hörbuch und zwei Kino-Freikarten, sowie 5 x ein Paket bestehend aus je einem Stifte-Set, einem Becher, einem Buch und zwei Freikarten.

Die Gewinner:

19.10.2016:

20.10.2016:

21.10.2016:

22.10.2016:

23.10.2016:

24.10.2016:

25.10.2016:

26.10.2016:

27.10.2016:

28.10.2016:

29.10.2016:

Teilnahmebedingungen:

Die angegebenen Daten werden nur zum Zwecke dieses einmaligen Gewinnspiels genutzt, gespeichert, verarbeitet und nach Beendigung wieder gelöscht. Nur vollständig ausgefüllte Formulare gelten als Los. Die Gewinner erklären sich damit einverstanden, dass Name (Vorname vollständig, Familienname abgekürzt) sowie Wohnort veröffentlicht werden. Die Preise sind nicht übertragbar und können nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.Alle weiteren Gewinne werden nach Ablauf des Gewinnspiels gesammelt verschickt.

