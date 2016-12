Schon zwei Mal konnten Ex-Superschurke Gru, seine drei süßen Töchter und die leicht verpeilten Minions die Massen in die Kino-Säle locken. Am 6. Juli 2017 heißt es dann endlich: Bühne frei für „Ich – Einfach unverbesserlich 3“.

Dieses Mal muss sich Gru des Super-Bösewichts Balthazar Bratt erwehren. Bratt war in den 80er Jahren ein gefeierter Kinderstar, die Pubertät setzte seiner Karriere allerdings ein abruptes Ende. Seither macht er sich mit Schulterpolstern, Vokuhila-Frise und Kaugummi als Juwelendieb einen Namen.

Seit heute gibt es die ersten Bilder aus „Ich – Einfach unverbesserlich 3“:

Foto(s): © Universal Pictures International Germany