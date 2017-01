Sein Markenzeichen ist der Waschbrettbauch! Manny Bischof ist seit Jahrzehnten ein erfolgreicher Coach in der Fitnessbranche.

Promis wie Paul Janke, Milka Loff Fernandes, Alexandra Polzin oder Frank Kessler staunten nicht schlecht, als der Fitness-Coach am Rande der Fashion Week Berlin sein Shirt lüftete, unter dem sich sein Sixpack verbarg. Noch erstaunter waren die VIPs allerdings über die Tatsache, dass Manny Bischof bereits 56 Jahre alt ist.

Eines ist klar – ob bei Promis oder Normalos: Die Problemzone Nr.1 des Körpers ist und bleibt der Bauch. Das Geheimrezept von Manny Bischof für einen gesunden Körper: Ein spezielles, ganzheitliches Trainingsprogramm und eine geordnete Ernährung, bei der man eigentlich auf nicht viel verzichten muss. Manny erklärt:

„Man denkt immer das Fett ist das, was uns fett macht. Aber es sind eigentlich die Kohlenhydrate, die dick machen. Wenn ich mir zum Beispiel ein Stück Fleisch hole mit einem Fettrand und kombiniere es mit Kohlenhydraten, dann nehme ich zu. Lasse ich aber die Kohlenhydrate weg und esse das Fleisch vielleicht nur mit Salat, ist das alles halb so schlimm. Aber auch auf die Tageszeit kommt es an. Generell sollte man die Kombination Eiweiß und Kohlenhydrate in den Vormittagsbereich legen und die Kombination Eiweiß und Vitamine in den Nachmittagsbereich. Dann ist man auf einem guten Weg.“

Foto(s): © HauptBruch GbR