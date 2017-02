Mit Löwen und Tigern in den Frühling 2017

Sie waren gefeierte Zirkusstars und haben seit geraumer Zeit ein ganz neues Konzept den Menschen wilde Raubtiere ganz nah zu bringen. Am 4.und 5. März 2017 ab 13.00 Uhr präsentieren Knut und Yvonne Muderack in ihrer Raubtierschule in der Gemeinde Prötzel /OT Harnekop ihr diesjähriges Frühlingsfest mit einem öffentlichen Tiertraining mit Löwen und Tigern, kommentiert mit fachlichem Wissen, Charme und Witz.

Die beiden Tierlehrer Yvonne und Knut Muderack nutzen bei der Erziehung und beim Training ihrer Tiere die neuesten Erkenntnisse der Verhaltensforschung. Sie tun alles, um den Tieren ein so angenehmes Leben wie möglich zu bieten. Dieses beinhaltet vor allem, dass die Tierlehrer bei ihrer Arbeit weitestgehend die natürlichen Anlagen und Fähigkeiten der Tiere nutzen.

Das bedeutet, dass auf Tricks, die wider der natürlichen Art sind, verzichtet wird. Yvonne und Knut Muderack legen eher Wert auf viel Kontaktarbeit und erklären: „Unsere Raubkatzen sollen nicht für uns, sondern mit uns arbeiten, so dass auch der letzte Zuschauer erkennt, dass wir gleichberechtigte Partner sind“.

Erleben Sie die große Raubtierfütterung! Einmal zuhören und zusehen welche Beißkraft in einem wilden Kiefer der Raubkatze steckt, sorgt für den gewissen Nervenkitzel. Außerdem ist für ein buntes Rahmenprogramm gesorgt mit Kinderbasteln mit Mellys Farm, Streichelzoo, Pony-Reiten, Hüpfburg, Kuhmelken und vielem mehr. Es gibt warme und kalte Getränke, heiße Würstchen vom Grill kommen von der Fleischerei Höne.

Zur großen Freude von alt und jung wird das Programm unterstützt von Barbara Schnegg aus der Schweiz mit ihrer lustigen Hunderasselbande sowie Miss Dorothea mit einer Präsentation unter den Motto „Kleine Schafe ganz Groß“. Erleben sie eine heitere Dressur seltener Ouessantschafe, der kleinsten Schafrasse Europas. Als Moderator und Sänger mit dabei Karl-Heinz Wendorff, der Carl von Breydin. Unterhaltsame, humorvolle Momente sind garantiert.

Alle Einnahmen des Frühlingsfestes kommen unseren Löwen und Tigern zugute, denn sie werden für den Bau eines neuen, großzügigen Freigeheges verwendet. Mehr Infos: www.muderacksloewen.de

