Kasabian haben ein neues Album angekündigt.

Die Rocker haben gleich drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und ließen nebenbei noch die neue Single und eine anstehende Tour verlauten. Am 28. April wird die neue LP ‘For Crying Out Loud’ erscheinen. Die Singleauskopplung ‘You’re In Love With A Psycho’ haben sie gleich hinterhergeschossen. Auch werden die Briten auf Tour gehen – allerdings nur in Großbritannien. Der Gitarrist Sergio Pizzorno erklärte auch, worauf der Schwerpunkt beim Album liegt: “Ich habe viel Musik von ESG und den Talking Heads gehört, und irgendwie hat unser Album dann so ein Eigenleben entwickelt. Ich wollte einfach eine Gitarren-Platte machen, die Relevanz und Wichtigkeit hat.”



1. ‘Ill Ray (The King)’

2. ‘You’re In Love With A Psycho’

3. ‘TwentyFourSeven’

4. ‘Good Fight’

5. ‘Wasted’

6. ‘Come Back Kid’

7. ‘The Party Never Ends’

8. ‘Are You Looking For Action’

9. ‘All Through The Night’

10. ‘Sixteen Blocks’

11. ‘Bless This Acid House’

12. ‘Put Your Life On It’



