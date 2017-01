Als die Kelly Family vor einigen Wochen bekannt gab, sich für drei Konzerte wieder zusammen zu tun, war der Jubel unter den Fans riesig. Dieser Jubel dürfte nun noch etwas lauter werden, denn die Kelly Family wird auch ein neues Album auf den Markt bringen.

Auf ihrer Facebook-Seite verkündeten sie: „WE GOT LOVE!!! Hallo ihr Lieben, wir sind nach so vielen Jahren endlich wieder zusammen im Studio und nehmen gemeinsam ein Neues Album auf. Als die drei für Mai geplanten Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle so schnell ausverkauft waren, hat uns das ganz schön umgehauen. Wir haben erst dadurch wirklich begriffen, wie wichtig es für so viele Menschen ist, dass wir wieder zusammen Musik machen. Jetzt sind wir im Studio und tun genau das. Es ist ein Wahnsinnsgefühl wieder miteinander zu Singen und zu Musizieren, Gänsehaut pur! Auf dem Album ‚We Got Love‘ erwarten euch viele unsere größten Hits, die mit viel Liebe neu aufgenommen werden und sehr frisch klingen. Es sind tolle neue Songs dabei und auch einige Überraschungen. Aber jetzt wollen wir noch nicht zu viel verraten und uns wieder an die Musik machen. Wir danken euch für die bisher überwältigende Resonanz und freuen uns auf euch. The Kelly Family“.

Besonders die Fans, die für die Konzerte am 19. 20. und 21. Mai 2017 in Dortmund keine Tickets mehr bekommen haben, werden sich über den neuen Longplayer sicher freuen.

Foto(s): © Universal Music