Seit gut zehn Tagen ist Helene Fischers neue Deluxe-Edition ihres Albums „Weihnachten“ zu haben. Acht zusätzliche Songs hat die Schlager-Queen mit dem Royal Philharmonic Orchestra in den Londoner Abbey Road Studios für diese Edition aufgenommen und das Ganze mit einem edlen Hardcoverbook kombiniert.

Zu zwei der neu aufgenommen Weihnachts-Klassiker hat Helene Fischer nun Videos produziert, zum einen zu “Kling Glöckchen,klingelingeling“, zum anderen zu „All I Want For Christmas Is You“. Und hier sind sie:

Foto(s): © HauptBruch GbR