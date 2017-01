Mehr als 20 Jahre sind Stefanie Hertel und die Geschwister Hofmann mittlerweile im Geschäft. Während dieser Zeit haben die drei Damen einiges erlebt, wie sie TIKonline.de kürzlich erklärten.

Stefanie Hertel ist besonders ein Moment im Gedächtnis hängen geblieben: „Natürlich war für mich damals der Grand Prix der Volksmusik ganz wichtig, weil das der große Durchbruch war. Das war 1992, das war sicherlich ein wichtiger Moment, aber es kamen so viele tolle Momente in meiner Karriere“, so Hertel.

Alexandra und Anita Hofmann müssen gar nicht so weit in die Vergangenheit blicken, um sich an ein Highlight ihrer Karriere zu erinnern: Es ist ihre „100.000 Volt“-Tournee, die sie gerade erfolgreich abgeschlossen haben. „Wir haben eine so lange Vorbereitungszeit, man weiß nicht ob das Konzept aufgeht. Und wenn man auf der Bühne steht und sieht das alles und das kommt alles aus unserer Feder, das macht megastolz. Wenn die Leute zu ‚100.000 Volt‘ kommen und wir dürfen sie mit Energie auftanken, das ist echt gigantisch“, schwärmen die beiden Schwestern.

Foto(s): © HauptBruch GbR