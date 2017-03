Bundepräsident Joachim Gauck ehrte anlässlich des Weltfrauentages im Schloss Bellevue 16 besonders engagierte Frauen mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Unter den geehrten Damen waren auch einige Prominente wie Schauspielerin Sibel Kekilli und Moderatorin Nazan Eckes.

Besonders gerührt war Sibel Kekilli (“Gegen die Wand”). Als die 36-Jährige aufgerufen wurde und zum Bundespräsidenten trat, kämpfte sie sichtlich mit den Tränen. Danach im Publikum sitzend, ließ sie ihren Emotionen freien Lauf und weinte vor Freude und Ergriffenheit. Beim Gruppenbild strahlten alle ausgezeichneten Frauen. Sibel Kekilli posierte noch einmal persönlich mit Joachim Gauck und dessen Lebensgefährtin Daniela Schadt und Nazan Eckes. Den Tränen war Sibel immer noch nahe und nicht im Stande, uns ein Interview zu geben. Viel gesprächiger war RTL-Lady Nazan Eckes, die auch ihren Ehemann und ihre zwei kleinen Kinder mitgebracht hatte. Sie sagte uns stolz, dass dieser Orden sie ansport, noch mehr Ehrenamtliches zu tun. Nazan erklärte: „Ich bin mit so viel Glück gesegnet, dass ich jetzt einfach alles erstmal so weiter führen möchte. Ich habe für später einmal den Wunsch, mein ehrenamtliches Engagement zu erhöhen. Wenn meine Kinder mal aus dem Gröbsten raus sind und ich nicht mehr so viel arbeite ist es ein großes Ziel von mir, da aktiver zu werden und eigene Sachen zu gründen.“

