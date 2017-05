Schöner als die alte? Heidi Klum zeigt neue Wachsfigur

Am Wochenende hat Heidi Klum in Berlin ihre Wachsfigur vorgestellt. Nanu, das gab es doch schon einmal?! Im Januar 2010 hatte das schöne Model ihre erste Wachsfigur bei Madame Tussauds enthüllt. Damals war Heidi noch mit Sänger Seal verheiratet.

Nun hat Heidi Klum eine neue Figur bekommen. Gründe für die Erneuerung der Wachsfigur gibt es genug: Als Modelchefin der erfolgreichen TV-Shows „Germany´s next Topmodel“, „America´s Got Talent“ und „Project Runway“, in der sie auch als Produzentin tätig ist, mit Auszeichnungen wie dem Emmy und dem Bambi, der eigenen Unterwäsche- und Bademode-Kollektionen „Heidi Klum Intimates“ und „Heidi Klum Swim“, mit zahlreichen Kampagnen und Modeljobs für Victoria´s Secret, Vogue, Elle oder Sports Illustrated, kann Power-Frau Heidi Klum auf eine glamouröse Karriere schauen, die nun mit einer zweiten Wachsfigur ein weiteres Highlight bildet.

Um die Figur originalgetreu anzufertigen, gab es in New York Herbst 2016 eine neue Vermessung mit Heidi Klum. In dem sogenannten Sitting haben die Wachskünstler mehr als 200 Maße genommen und 150 Fotos gemacht. Anhand dieser Materialien arbeiteten insgesamt mehr als 16 Personen über sechs Monate in den Londoner Studios an der Figur. Als Outfit hat Heidi Klum sich ein Kleid der französischen Luxus-Leder-Marke Jitrois ausgesucht.

Die Besucher des Madame Tussauds erleben die neue Wachsfigur in einem besonderen Set. Bei einem Topmodel-Shooting kann jeden seinen ganz persönlichen GNTM-Moment auf dem Laufsteg erleben. Selfiequeens und -kings werden dabei ganz auf ihre Kosten kommen, denn für das Rundum-Topmodel-Feeling ist gesorgt: Erst ein kurzer Check-up in der Garderobe, dann das passende Styling-Accessoire ausgesucht und anschließend ab auf den Runway. Alle Besucher können noch einmal richtig Gas geben, sich im Foto-Shooting direkt neben Supermodel Heidi Klum austoben und am Ende sogar ihr eigenes Cover-Foto aus dem Shooting nach Hause senden.

Ob die neue Figur von Heidi nun schöner ist als die alte? Das muss jeder selbst beurteilen.

Foto(s): © Madame Tussauds Berlin (3) / HauptBruch (2)

