Shirin David ist wohl einer der bekanntesten deutschen YouTouberinnen. Seit sie bei „Deutschland sucht den Superstar“ in der Jury saß, ist sie wohl jedem Fernsehzuschauer aufgefallen. Mit ihren vielen verschiedenen Frisuren und Looks beeindruckte sie sicher nicht nur ihren Jury-Kollegen Dieter Bohlen. Shirin David kennt sich aber nicht nur in Sachen Beauty- und Lifestyle aus, sie konnte auch selbst schon als Sängerin mit der Coverversion des Sabrina Setlur-Songs „Du liebst mich nicht“ einen Chart-Hit landen. A propos Liebe: Bei ihren Auftritten sieht man an Shirin Davids Seite derzeit keinen Freund. Wir haben daher bei der 22-Jährigen einmal nachgefragt: Wie müsste ein Traummann für sie sein? Außerdem plauderte Shirin mit uns über die Liebe, Gesundheit und Nutella.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!