Schauspielerin Caroline Peters, Regisseur Nico Hofmann, Film-Mogul Artur Brauner oder Schauspieler Jonas Nay fanden sich zu einem Empfang auf der Dachterrasse der Bertelsmann Repräsentanz in Berlin ein. Ein praller Babybauch und ein strahlender Schauspieler waren jedoch der größte Hingucker beim Auftakt der UFA Filmnächte in Berlin!

Daniel Brühl kam mit seiner schwangeren Freundin Felicitas Rombold. Das Paar posierte gut gelaunt für die Kameras. So einen Rummel hätten die beiden eigentlich nicht erwartet. Daniel erklärt: „Es ist großartig! Ich freue mich natürlich riesig. Es hat mich jetzt ein bisschen überrumpelt, weil es ja schon länger in der Presse bekannt war eigentlich. Deshalb hat uns diese Reaktion ein bisschen irritiert. Aber anscheinend ist es jetzt das erste Mal, dass man es so in aller Deutlichkeit sieht und dass man uns zusammen sieht. Aber die Freude ist riesengroß!“

Der 38-Jährige verriet außerdem, dass es nicht mehr lange dauert bis sein ersten Kind das Licht der Welt erblicken wird. Worauf er sich besonders freut? Daniel Brühl: „Auf alles! Das sind so viele Dinge von denen man jetzt schon tausend mal gehört hat von seinen Freunden, Tipps und Ratschläge der Familie. Ich glaube, das muss man alles für sich selber erfahren. Ich freue mich da auf jeden Tag, auf jeden Moment. Das wird einfach aufregend. Eine der wichtigsten und schönsten Veränderungen im Leben, die man so haben kann. Für mich geht das Leben dann auf eine ganz andere Art nochmal richtig los.“

Und auch zum Thema Erziehung hat sich der Schauspieler schon Gedanken gemacht. Brühl verrät: „Wenn ich es einigermaßen in meiner Erziehung so hinkriege wie meine Eltern es hinbekommen haben – ich kann bei meiner Erziehung über nichts klagen – dann wäre das schon ganz gut.“

Ob Junge oder Mädchen – das wird nicht verraten. Mit dem Gedanken der Elternzeit kann sich Daniel Brühl aber durchaus anfreunden. Er sagt: „Ich werde nicht ganz aufhören zu arbeiten. Es gibt ein Projekt was ich machen will und da wird auch alles möglich gemacht werden, dass das für uns als Familie auch geht …“

Foto(s): © HauptBruch GbR