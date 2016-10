Das liebt Claus Theo Gärtner an seiner Frau!

Gut gelaunt erschien Claus Theo Gärtner zusammen mit seiner 35 Jahre jüngeren Schweizer Ehefrau Sarah in einem Berliner Kaufhaus zur offiziellen Präsentation seiner Biografie mit dem Titel „Matula, hau mich raus!“. Kein geringerer als Berlin Ex-Bürgermeister Klaus Wowereit stellte auf der Bühne das Werk vor.

Claus Theo Gärtner plauderte aus seinem bewegten Leben, griff auch zur Lesebrille, zitierte ein paar Passagen und signierte natürlich das Buch.

„Worauf sich die Leser freuen können? Auf unterhaltsame, amüsante, aber auch spannende und berührende Geschichten“, sagt uns der Schauspieler im persönlichen Interview. Kult-Detektiv Josef Matula ist in 300 Folgen der Krimi-Reihe „Ein Fall für zwei“ in 50 Ländern der Erde zu sehen und eine echte Legende. Claus Theo Gärtner (73) stellt vor allem klar: „Ich bin sicher nicht der Macho, den ich im Film darstelle!“

Sarah (seit 2008 seine Ehefrau) verrät, wie viel Matula im privaten Claus Theo steckt: „Sehr viel! Was Matula hat, hat er ja auch von ihm. Er hat die Figur geformt und gestaltet. Claus Theo privat, da gibt es einige Unterschiede. Er ist ein bisschen weniger konservativ und nicht so ein einsamer Wolf.“

Bevor der gebürtige Berliner Schauspieler wurde, war er in vielen Berufen fit. Er verrät: „Ich war Dachdecker-Gehilfe, ich war Installateur-Lehrling, ich habe auf allen möglichen Baustellen gejobbt, ich war LKW-Fahrer. Alles, was man so vor und während des Studiums macht, ist bei mir vorgekommen.“

Das Buch ist ein gemeinsames Werk des Ehepaares und entstand ganz harmonisch. Sarah berichtet: „Die Zusammenarbeit lief sehr reibungslos. In den 14 Jahren des Zusammenseins hat er mir schon die ein oder andere Geschichte erzählt. Dann wusste ich eigentlich aus welchem Fundus ich schöpfen kann, musste ihn nur dazu bringen mir zu erzählen und habe das dann niedergeschrieben.“

Und überhaupt ist die dritte Ehefrau des Schauspielers ein ganz besonderer Mensch. Was die 38jährige Schweizer Regieassistentin so besonders macht? Claus Theo Gärtner schwärmt: „Weil sie alles kann und sich alles traut und vor nichts zurückscheut und mich unterstützt. Und wenn man beruflich auseinander ist, dass das keine schlimmen Folgen hat.“

Am Karfreitag 2017 ist Claus Theo Gärtner erneut als Matula im ZDF zu sehen. Vermutlich die letzte Neuauflage.

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR