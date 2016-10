Zum 6. Mal wurde in Berlin zur Diabetes Charity Gala eingeladen. Viele Prominente kamen ins Tipi am Kanzleramt, zum Beispiel Joey Kelly, Sängerin Cassandra Steen, Waldemar Hartmann, Schauspielerin Gesine Cukrowski, Sarah Alles, Michael Kind oder Hans Meiser.

Moderatorin Inka Bause führte strahlend und souverän durch den Abend. 6,7 Millionen Menschen sind allein in Deutschland an Diabetes mellitus erkrankt. Zwei Millionen Menschen haben Diabetes ohne es zu wissen. Die Prominenten sprachen mit uns über ihre Berührungspunkte mit der Krankheit Diabetes. Die VIPs engagieren sich, weil es in ihrem Umfeld natürlich auch Betroffene gibt.

“Ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der ganzen Welt, der keinen Bezug zu Diabetes hat, weil es mittlerweile eine Volkskrankheit ist und jeder in der Familie, Verwandtschaft oder Freundschaft jemanden kennt, der Typ 1 oder Typ 2 hat”, sagt beispielsweise Inka Bause.

Cassandra Steen erklärt: “Wir haben da leider ein paar Fälle in der Familie. Ich weiß, dass es kritisch ist und für die betreffende Person vor allem am Anfang ziemlich schwierig.”

“Wenn man meinen stattlichen Körper anschaut, muss man ja vermuten, dass ich dazu gehöre, aber das ist Gott sei Dank nicht so. Ich sage immer wenn ich schwitze ‘Nur austrainierte Körper geben Flüssigkeit von sich’. Ich weiß aber um die Schwierigkeit und um die Verbreitung”, erklärt uns Waldemar Hartmann.

Ein Höhepunkt des Abends war die Verleihung des Thomas-Fuchsberger-Preises durch Jennifer und Julien Fuchsberger, die den Preis in Gedenken an ihren Vater an Prof. Dr. Rüdiger Landgraf überreichten, der sich seit vielen Jahrzehnten ehrenamtlich engagiert.

Auch waren die Gedanken bei Blacky Fuchsberger, der noch bis vor drei Jahren persönlich den Preis überreichte. Am Ende der Gala freute man sich über Spenden von 90.000 Euro mit denen Aufklärungsarbeit und Hilfe für Betroffene möglich ist.

Foto(s): © HauptBruch GbR