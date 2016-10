Zur „Cherry Night“ hatte „Mon Cherie“ nach Berlin geladen. Promis wie Popstar Mandy „Grace“ Capristo, Model Alena Gerber oder Schauspielerin Sila Sahin posierten auf dem roten Teppich. Alle drei Ladies haben beziehungsweise hatten etwas mit Fußballspielern zu tun.

Sila Sahin hat im Sommer Fußballprofi Samuel Radlinger (Hannover 96) geheiratet. Über das Eheleben sagt sie uns: „Es hat sich eigentlich gar nicht so viel verändert. Ich bin angekommen und sehr glücklich.“

Zur Familienplanung erklärte die 30-Jährige: „Ja, wir wünschen uns auf jeden Fall irgendwann Kinder, aber es ist jetzt noch nichts geplant.“

Model Alena Gerber ist seit geraumer Zeit mit Fußballstar Clemens Fritz (Werder Bremen) liiert. Über ihren Freund sagt sie: „Es tangiert unsere Beziehung nicht allzu sehr, was er beruflich macht. Allerdings, wir leben in Bremen und da ist es jedes Mal ein Thema, wenn wir das Haus verlassen, weil Fußball dort sehr prominent und präsent ist. Ansonsten ist es ganz gut, wir ergänzen uns perfekt.“ Und auch sie wünsche sich Kinder.

Mandy „Grace“ Capriso verriet leider nichts über ihren Beziehungsstatus, dafür gestand sie TIKonline.de, dass sie total vernascht ist! Da war sie auf dieser süßen Party natürlich goldrichtig.

Im Interview verriet Grace auch noch, was sie sich für ihre Zukunft wünscht: „Zufriedenheit! Ich glaube alle Menschen in der Welt sind beeinflusst von so vielen Sachen. Ich glaube bei sich zu sein, happy mit sich selbst zu sein und auch die eigenen Träume zu verwirklichen, ist glaube ich die Priorität.“

Foto(s): © HauptBruch GbR