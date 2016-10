Die Ehekrise von Sarah und Pietro Lombardi hält die Fans der beiden weiter in Atem. Bei dem einstigen Vorzeige-Paar hängt seit den vor knapp zehn Tagen laut gewordenen Fremdgehgerüchten der Haussegen mächtig schief.

Das „OK!“-Magazin hatte Fotos veröffentlicht, die Sarah sehr intim it ihrem Ex-Freund zeigen sollen. Hatte sich Pietro zunächst vor seine Ehefrau gestellt, herrscht nun seit gut einer Woche Funkstille zwischen den Eheleuten. Sie fuhr mit Söhnchen Alessio allein in den Griechenland-Urlaub, er tauchte in seiner alten Heimat Karlsruhe unter.

Bisher hat sich keiner der beiden zu den Vorfällen geäußert. Lediglich angebliche Freunde des Paares haben sich zu dem Thema ausgelassen und angedeutet, dass es mit der Ehe vorbei sein könnte. Offizielles wird man vermutlich erst im Laufe der Woche zu hören bekommen, denn es wir davon ausgegangen, dass sich Pietro und Sarah schon bald mit ihrem Management zu einem Krisentreffen versammeln, um über die Zukunft zu beraten. Immerhin ist von der Krise nicht nur ihre Ehe betroffen, sonder auch ihre Karriere.

Wie auch immer die Sache am Ende ausgehen wird, bei den Fans scheint mehrheitlich festzustehen, wer die Schuld an der Misere trägt. Für die Meisten ist Sarah die Böse, Pietro wird meist als armes Opfer gesehen.

Foto(s): © HauptBruch GbR