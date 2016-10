Knapp zwei Wochen, nachdem erste Bilder aufgetaucht waren, die Sarah Lombardi und ihren Ex in eindeutigen Posen zeigen sollen, gab es gestern das erste Krisentreffen zwischen Sarah und ihrem Ehemann Pietro Lombardi. Allerdings passt Noch-Ehemann wohl besser, denn wie nun bekannt wurde, will sich das „DSDS“-Pärchen trennen.

Das Management der beiden soll die Trennung mitlerweile gegenüber der „dpa“ bestätigt haben. „Sie werden sich als Paar trennen“, heißt es dort. Auch Pietro hat die Trennung inzwischen auf seiner Facebook-Seite bestätigt. “Sarah und ich haben uns getrennt. Wir haben eine gemeinsame Verantwortung unseren Sohn gegenüber und werden aus diesem Grund auch immer miteinander verbunden sein”, schreibt er.

Der Sänger hatte das gestrige Treffen gut gelaunt verlassen. Sarah konnte während dessen die Tränen nicht zurückhalten. Wie es nun mit der Karriere der beiden weitergeht und was aus Söhnchen Alessio wird, ist noch völlig unklar. Ein offizielles Statement zu dem Thema steht noch aus.

Foto(s): © HauptBruch GbR