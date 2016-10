Heute vor 50 Jahren erblickte Barbara Becker als Barbara Feltus in Heidelberg das Licht der Welt. Ins Rampenlicht geriet sie, als sie 1993 den Tennis-Star Boris Becker heiratete.

Mit dem mehrfachen Wimbledon-Gewinner hat sie die beiden gemeinsamen Kinder Noah Gabriel (22) und Elias Balthasar (17), doch die Ehe hielt nur bis zum 15. Januar 2001. Das Verhältnis zu ihrem Ex ist aber nach wie vor intakt, wie Barbara TIKonline.de kürzlich versicherte: „Wir begegnen uns schon sehr oft und das Verhältnis ist nach wie vor und wird immer besser. Wir sind Freunde, wir sind Familie“, sagte sie uns.

Nach der gescheiterten Ehe mit dem Künstler Anre Quinze ist Barbara Becker derzeit offiziell Single. Was ein Mann mitbringen müsste, um ihr Herz zu erobern, beschreibt sie so: „Ich finde es ganz schön, wenn jemand ein bisschen Umsicht hat und auch außerhalb dem, was ihm selbst guttut, so ein bisschen den anderen wahrnimmt. Das finde ich sexy. Oder so ein bisschen einen Plan zu haben oder wenn einer eine Leidenschaft lebt, das finde ich auch toll.“

Dass sie nun schon ein halbes Jahrhundert auf dem Buckel hat, nimmt Becker gelassen. Sie erklärte uns: „50 bedeutet ‚hurra, mich gibt’s noch‘ und ich bin so fit wie nie!“ Älter zu werden findet sie sogar recht angenehm: „Man wird ruhiger, man hat weniger Angst, man mag sich selber mehr. Ich denke das ist so ein Ziel. Man kommt bei sich an.“

Dies bedeute aber nicht, dass sie sich jetzt zur Ruhe setzen wolle. Ganz im Gegenteil: „Es gibt noch viel zu tun. Ich denke nicht, dass so ein richtiger Rückblick schon ansteht.“ So freut sie sich beispielsweise schon darauf, irgendwann einmal Oma zu werden. Allerdings dürfen sich ihre Söhne damit noch ein bisschen Zeit lassen. „Das Lebensziel wäre schon Oma werden. Aber noch nicht so schnell an dieser Stelle“, so Becker.

Foto(s): © HauptBruch GbR