Bringt sich als Solo-Künstler in Stellung

Die letzten Wochen waren für Pietro Lombardi sicher nicht einfach. Die Trennung von Ehefrau Sarah Lombardi schlägt bis heute hohe Wellen, doch der 24-Jährige hat nun offenbar beschlossen, dass es an der Zeit ist, das alles hinter sich zu lassen und wieder nach vorn zu blicken.

Erstes Anzeichen dafür ist Pietros brandneuer YouTube-Kanal, auf dem er sich als Solo-Künstler präsentiert. Bisher gehörten Pietro und Sarah immer zusammen, gerade auch was ihre Karriere angeht.

Nun gibt es den Sänger also nur noch solo. Sein erstes Posting auf seinem neuen Kanal ist eine dahingeschmachtete Coverversion der Calum Scott Ballade „Dancing On My Own“.

Man darf gespannt sein, ob und wann Sarah Pietors Beispiel folgt und sich als Solo-Künstlerin in Stellung bringt …

Deine Meinung zu diesem Thema? Hier kommentieren!

Foto(s): © HauptBruch GbR